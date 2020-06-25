مخالفة البروتوكولات الوقائية تدفع «أمانة جدة» إلى إغلاق 133 محلًا تجاريًّا

أغلقت أمانة محافظة جدة 133 محلًا تجاريًّا بأنشطة متنوعة لمخالفة البروتوكولات الوقائية، مشيرة إلى تكثيف جهودها الرقابية في نطاق 19 بلدية فرعية على جميع المحال والأنشطة التجارية بعد صدور قرار رفع منع التجول والسماح لجميع الأنشطة بممارسة أعمالها.

وأفاد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، بأنه بعد صدور قرار رفع منع التجول، والسماح لجميع الأنشطة بممارسة أعمالها، كثفت الأمانة جهودها الرقابية في نطاق 19 بلدية فرعية على جميع المحال والأنشطة التجارية، وبخاصة محال صوالين الحلاقة والتزيين النسائي التي تعاود نشاطها بعد إغلاقها طوال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه تم تكليف المراقبين بالتأكد من الالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ 4 آلاف جولة رقابية شملت جميع الأنشطة خلال اليوم الأول.

وأكد المهندس الزهراني ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص عبر تطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها، مُعربًا عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ للبلدية 940 للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم .

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