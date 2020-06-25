توضيحات مهمة من الجوازات السعودية لحاملي هوية مقيم

أعلنت المديرية العامة للجوازات عدة توضيحات مهمة بشأن حاملي هوية مقيم، ونبهت في الوقت نفسه إلى العقوبات التي تنتظر غير المجددين للهوية في الموعد المحدد.

وردت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي والموثق على موقع التغريدات القصيرة (تويتر)، على عدد من الاستفسارات بشأن تجديد هوية مقيم.

مبادرة «عودة» متاحة لجميع المقيمين

وأكدت المديرية العامة للجوازات، أن مبادرة عودة متاحة لمن يرغب من المقيمين من جميع الجنسيات في السفر إلى بلاده.

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، إطلاق مبادرة «عودة» التي تقتضي، وبشكل استثنائي، تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة، والنهائي) من السفر جوًّا إلى بلدانهم؛ وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر».

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية؛ حيث سيتم إرسال رسالة نصية إلى المستفيد موضح بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يؤمن المستفيد تذكرة سفره ويستكمل إجراءات السفر.

3 عقوبات لعدم تجديد «هوية مقيم»

وحذرت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الموثق على موقع التغريدات القصيرة (تويتر)، من أن عدم تجديد هوية مقيم يعرّض صاحبها للعقوبات.

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وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم» في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها 500 ريال، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعَف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها 1000 ريال، وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجري إبعاد المخالف عن البلاد.

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أنه يمكن التأكد من سريان «هوية مقيم» عبر الدخول إلى منصة أبشر ومقيم.

شروط تجديد «هوية المقيم»

وحددت المديرية العامة للجوازات شروط تجديد هوية مقيم، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب توافر شرطين؛ هما سريان مفعول رخصة العمل ووثيقة التأمين الصحي، للتمكن من إتمام تجديد هوية مقيم.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، ردًّا على سؤال من أحد المقيمين، الذي تساءل عن إمكانية تجديد الإقامة بدون تأمين صحي، وجاء رد المديرية العامة للجوازات كالآتي: عند تجديد هوية مقيم يلزم وجود (رخصة العمل، ووثيقة التأمين الصحي سارية المفعول).

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