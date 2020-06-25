الجوازات تحدد شرطين لإلغاء «الخروج النهائي» للمقيم المسجل في «أبشر»

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن إلغاء الخروج النهائي للمقيم بعد تسجيله عبر منصة «أبشر» أو «مقيم» ضمن مبادرة عودة، من خلال صاحب العمل مع اشتراط سريان صلاحية هوية مقيم؛ للتمكن من إتمام الإجراء، جاء ذلك ردًا من الجوازات على استفسار وردها عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر» يقول صاحبه: «عندي سائق خاص هندي سويت له خروج نهائي قبل شهر وسجلته في برنامج عودة.. هل أستطيع إلغاء الخروج النهائي؟»؛ حيث أجابت الجوازات: «أهلًا بك، يتم الإلغاء عبر منصة (أبشر) أو (مقيم) لصاحب العمل ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.. سعدنا بتواصلك».

وكانت المديرية العامة للجوازات أكدت أن مبادرة عودة متاحة لمن يرغب من المقيمين من جميع الجنسيات في السفر إلى بلاده، وذلك ردًّا على تساؤل ورد عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر» ورد فيه: «ممكن أعرف هل السفر من جدة لمصر مسموح الآن؟ وإذا مو مسموح متى حينزل قرار السفر؟».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق مبادرة «عودة»، التي تقتضي، وبشكل استثنائي، تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة، والنهائي) من السفر جوًّا إلى بلدانهم؛ وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر».

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية؛ حيث سيتم إرسال رسالة نصية إلى المستفيد موضح بها موعدُ الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يؤمن المستفيد تذكرة سفره ويستكمل إجراءات السفر.

وبينت أنه يمكن الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة (عودة) وتعبئة الحقول التالية: (رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول)، مشيرةً إلى أنه لا يلزم للحصول على الخدمة، وجود حساب للمستفيد في (منصة أبشر)؛ وذلك لتسهيل الاستفادة من المبادرة على المقيمين.

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وأكدت وزارة الداخلية أن المغادرة ستكون «عبر المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، ومطار الأمير محمد بن فهد بالدمام»، وستتيح للوافدين المستفيدين من الخدمة الموجودين خارج مدن رحلاتهم، إمكانية الوصول إلى مطار المغادرة بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كافٍ.

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