تنبيهات من الأرصاد لقاطني المدينة ونجران: رياح نشطة مثيرة للأتربة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع بالإضافة لارتفاع الموج بها، وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الثامنة مساءً.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح سطحية نشطة وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات شرورة وحبونا ويدمة وخباش وثار وبدر الجنوب، تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريع.

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