مجلس التعاون الخليجي: قرار تنظيم الحج ينتصر للإجراءات الصحية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن قرار المملكة بتنظيم موسم حج هذا العام وفق احترازات صحية صارمة؛ بسبب جائحة كورونا، يهدف لسلامة الحجاج والزوار.

وقال الدكتور الحجرف، في بيان له، إن هذا القرار ينطلق من العناية القصوى التي توليها المملكة لصحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، وبذل العناية اللازمة لهم، بما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة؛ للحد من انتشار الوباء بين الحجاج والزوار.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بالرعاية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده؛ لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، وبالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة في هذا السبيل.

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