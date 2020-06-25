السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 109 إصابات جديدة بكورونا



بروكسل 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 109 إصابات مؤكدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية البلجيكية اليوم ، أن مجموع الحالات المصابة بالفيروس بلغ 61007 إصابة ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 9726 .

// انتهى //

13:47ت م

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بروكسل 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 109 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 4 حالات وفاة .وأوضحت السلطات الصحية البلجيكية اليوم ، أن مجموع الحالات المصابة بالفيروس بلغ 61007 إصابة ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 9726 .// انتهى //13:47ت م0089

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