السعودية اليوم / الرئيس السنغالي يدخل الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بكورونا



داكار 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس

دخل الرئيس السنغالي ماكي سال اليوم الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بفيروس

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية السنغالية أن الرئيس عزل نفسه بعد أن علم بمخالطته أشخاصًا مصابين بالفيروس بشكل مؤكد، مشيرًا إلى أن نتيجة التحاليل التي أجريت للرئيس للكشف عن إصابته بالفيروس جاءت سلبية، لكنه قرر أن يبقى في الحجر احترازيًا لمدة 15 يومًا.

وكانت وزارة الصحة السنغالية قد سجّلت في وقت سابق إصابة أكثر من 150 من العاملين في مجال الرعاية الصحية بالفيروس.

// أنتهى //

12:52ت م

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داكار 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسدخل الرئيس السنغالي ماكي سال اليوم الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية السنغالية أن الرئيس عزل نفسه بعد أن علم بمخالطته أشخاصًا مصابين بالفيروس بشكل مؤكد، مشيرًا إلى أن نتيجة التحاليل التي أجريت للرئيس للكشف عن إصابته بالفيروس جاءت سلبية، لكنه قرر أن يبقى في الحجر احترازيًا لمدة 15 يومًا.وكانت وزارة الصحة السنغالية قد سجّلت في وقت سابق إصابة أكثر من 150 من العاملين في مجال الرعاية الصحية بالفيروس.// أنتهى //12:52ت م0074

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