السعودية اليوم / شرطة المنطقة الشرقية: القبض على (13) مقيماً عربياً تورطوا بسرقة (181) رأساً من الأغنام في مواقع مختلفة بحفر الباطن



الدمام 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (13) مقيماً من جنسية عربية (جميعهم بالعقد الثالث والرابع من العمر)، تورطوا بسرقة (181) رأساً من الأغنام في مواقع مختلفة في محافظة حفر الباطن، وتم ضبط (161) منها بحوزتهم.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

// انتهى //

12:51ت م

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