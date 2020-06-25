السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تنفذ 5406 جولات تفتيشية ورقابية بمحافظة الدرب خلال الثلاثة الأشهر الماضية



جازان 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الدرب 5406 جولات تفتيشية رقابية خلال الثلاثة الأشهر الماضية، وذلك ضمن الحملة الرقابة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن خرمي، أن تلك الجولات تأتي امتداداً للجهود والمتابعة الدائمة والجولات الرقابية التي تقوم بها الأمانة ممثلة ببلدية الدرب لكل ما يقدم للمستهلك من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات، مبيناً أنه جرى تطبيق الغرامة اللازمة بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة فور ضبط المخالفة.

وأشار إلى أن تلك الجهود والأعمال شملت 5364 جولة رقابية للمراقبين الصحيين، و 42 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، جرى خلالها إصدار 7143 مخالفة و إغلاق 119 محلاً تجارياً ومصادرة 6267 كيلو جراماً من المواد المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، فيما جرى إصدار74 شهادة صحية لعدد من المنشآت عبر الأنظمة الإلكترونية عن بعد .

وبين أن البلدية قامت خلال نفس الفترة برفع 3243 طناً من النفايات، بمشاركة 187 فردا و 59 آلية ومعدة من معدات النظافة والإصحاح البيئي، وأزالت 5000 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات ، وغسل وتطهير وتعقيم 848 موقعا من مختلف الأماكن ، وتطهير وتعقيم 4317 من الآليات والمعدات والحاويات، مفيداً أنه تم خلال عمليات التطهير والتعقيم استخدام 16000 لتر من المعقمات والمطهرات بعد التخفيف.

وأهاب المهندس خرمي في ختام تصريحه بالمواطنين والمقيمين الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

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12:51ت م

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