السعودية اليوم / المغرب تسجل 372 إصابة بفيروس كورونا



الرباط 04 ذو القعدة 1441 هـ موافق 25 يونيو 2020 م واس

سجلت المغرب 372 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 8488 حالة بعد تسجيل 20 حالة شفاء.

// انتهى //

12:47ت م

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الرباط 04 ذو القعدة 1441 هـ موافق 25 يونيو 2020 م واسسجلت المغرب 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 11279، بينما لم تسجّل أي حالة وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 216 حالة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 8488 حالة بعد تسجيل 20 حالة شفاء.// انتهى //12:47ت م0070

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