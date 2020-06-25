شكرا لمتابعة خبر عن ثلاث حالات تعفي الجاني من عقوبات جرائم الإتجار بالبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص على حالات تعفي الجناه من العقوبات وفقاً لنظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ، وهي كالتالي :
1- كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه قبل البدء في تنفيذها ، وكان من شأنه اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها .
2- إذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة ، جاز إعفائه من العقوبة إذا مكًن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين .
3- إذا حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة .
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