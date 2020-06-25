شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يروي تجربته في الإقلاع عن التدخين بعد 30 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):روى مواطن تجربته في الإقلاع عن التدخين بعد أكثر من 30 عام ، وكيف تغيرت حياته إلى الأفضل وحياة أسرته .
وقال المواطن " فتحي السيد" في لقائه ببرنامج "الراصد " على قناة الإخبارية :بعد 30سنة تنفست من جديد وعرفت نعمة حاسة الشم لأول مرة .
وروى طريقته في ترك الدخان ، وذلك بالإعتماد على دواء توفره وزارة الصحة في جميع فروعها ساعده كثيراً في عدم الشعور بالرغبة في التدخين ، مؤكداً أن فقد شهية التدخين بشكل تدريجي حتى فقد رغبته تماماً في اليوم الـ 13 .
وأشار أنه شعر بإختلاف كبير في حاسة الشم ، وأن وزنه لم يتغير كما يخشى البعض ، كما وجه الشكر لزوجته التي تعمل بالكادر الصحي وأبنائه الذين ساعده في التخلص من هذه العادة .
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