شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": رياح البوارح نشطة اليوم على بعض مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الخميس أجواء صيفية معتادة ومستقرة بوجه عام في معظم المناطق. توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الخميس أجواء صيفية معتادة ومستقرة بوجه عام في معظم المناطق. كما توقع أن تكون رياح البوارح الشمالية والجافة نشطة اليوم على الشرقية وأجزاء من شرق الوسطي . وأشار "المسند " أن درجة الحرارة في ارتفاع تدريجي بشكل يومي حتى نهاية الشهر الحالي في معظم المناطق .

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