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شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء المملكة اليوم لطيفة خارج المدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالعزيز الحصيني أن أجواء المملكة فجر اليوم معتدلة .
وتابع الحصيني أن الأجواء خارج المدن لطيفة وتميل للبرودة على المناطق الشمالية والمرتفعات، مردفا بأن أقل درجة حرارة في طريف وخميس ومشيط 15 درجة والأعلى في جازان 30 درجة مئوية.
وأردف الحصيني بأن السماء صحو بوجه عام عدا بعض السحب العالية والمتوسطة الإرتفاع على الربع الخالي.
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