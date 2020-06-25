شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء المملكة اليوم لطيفة خارج المدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالعزيز الحصيني أن أجواء المملكة فجر اليوم معتدلة .

وتابع الحصيني أن الأجواء خارج المدن لطيفة وتميل للبرودة على المناطق الشمالية والمرتفعات، مردفا بأن أقل درجة حرارة في طريف وخميس ومشيط 15 درجة والأعلى في جازان 30 درجة مئوية.

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وأردف الحصيني بأن السماء صحو بوجه عام عدا بعض السحب العالية والمتوسطة الإرتفاع على الربع الخالي.