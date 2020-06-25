شكرا لمتابعة خبر عن "الزكاة والدخل" تقر مكافأة للمبلغين عن مخالفات ضريبة الـ 15 % والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الهيئة العامة للزكاه والدخل عن إقرار مكافأة للتبليغ عن المخالفات في ضريبة القيمة المضافة الجديدة الـ 15 % . كشفت الهيئة العامة للزكاه والدخل عن إقرار مكافأة للتبليغ عن المخالفات في ضريبة القيمة المضافة الجديدة الـ 15 % . وحددت قيمة المكافأة بنسبة 2.5 % من قيمة المخالفة بشرط ألا تقل المخالفة عن1000 ريال للحصول على المكافأة . وأكدت الهيئة أنها تراقب الأسواق لحمايتها من كافة وجوه الإستغلال بالتنسيق مع وزارة التجارة في حملاتها لمراقبة الأسعار وتطبيق الضريبة ، مشيرة إلى الخبرة المكتسبة في تطبيق ضريبة الـ 5 % في 2018 ، وآثارها في دقة عمل الهيئة .

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