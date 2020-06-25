شكرا لمتابعة خبر عن إزالة 432 ملصق ولوحة إعلانية مخالفة وغسل الأرصفة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفذت أمانة منطقة الرياض حملة لتحسين المشهد الحضاري وإزالة التلوث البصري . نفذت أمانة منطقة الرياض حملة لتحسين المشهد الحضاري وإزالة التلوث البصري . وأسفرت الحملة عن إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة، مع استمرار أعمال غسل للأرصفة بمساحة ٥,٦ مليون متر طولي . وأكدت الأمانة أهمية دور السكان في التبليغ عن المخالفات عبر الرقم "940 " وحثتهم على الإستمرار في ذلك .

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