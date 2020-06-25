شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الصحي: يمكن للحاصلين على تأشيرة الخروج النهائي ولم يغادروا صرف العلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه أحد الأشخاص سؤالا لمجلس الضمان الصحي التعاوني، بشأن موقفه من صرف العلاج، بعد حصوله على تأشيرة الخروج النهائي. وجه أحد الأشخاص سؤالا لمجلس الضمان الصحي التعاوني، بشأن موقفه من صرف العلاج، بعد حصوله على تأشيرة الخروج النهائي. وتضمن السؤال: " هل أستيطع صرف علاجي الشهري بعد تأشيرة الخروج النهائي علما بأن عندي أمراض مزمنة " . وأوضح المجلس أن العاملين الذين حصلوا على تأشيرة الخروج النهائي ولم يغادروا بعد، يمكنهم الإستفادة من التغطية التأمينية إلى حين مغادرة المملكة نهائيا.

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