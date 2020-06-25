شكرا لمتابعة خبر عن السبب وراء تأجيل إلزام المحاكم بإعلام الزوجة بزواج زوجها من أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة المري، سبب تأجيل توصية إلزام المحاكم بوضع آلية للتأكد من علم الزوجة في حال ارتباط زوجها بعقد زواج آخر.
وأكدت أن السبب هو إجراء مزيد من الدراسة والإحصائيات حول التوصية، ودعمها بالمزيد من المسوغات لتقديمها على التقرير القادم حتى تقتنع اللجنة بتبنيها ويقنع أعضاء وعضوات المجلس بأهمية التوصية، وتحظى بعدد أكبر من الأصوات المؤيدة.
يذكر أن بعض توصيات أعضاء مجلس الشورى على تقرير أداء وزارة العدل للعام المالي 39 - 1440 تم تأجيلها إلى تقرير مقبل بعد قناعتهم بوجهة نظر اللجنة القضائية بالمجلس.
كانت هذه تفاصيل خبر السبب وراء تأجيل إلزام المحاكم بإعلام الزوجة بزواج زوجها من أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.