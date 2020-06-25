الكلية التقنية بالباحة للبنين تفتح باب القبول الإلكتروني الموحد اليوم الخميس

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تبدأ الكلية التقنية بالباحة للبنين، اليوم الخميس القبول الإلكتروني، للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441/ 1442هـ في برنامج الدبلوم لجميع التخصصات للمتقدمين من خريجي الثانوية العامة، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية.
وأوضح عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعية عبدالله خليف أن التقديم سيستمر حتى 1441/11/17 هـ.
وتشمل التخصصات التالية في أقسام التقنية الكهربائية:
قسم قوى كهربائية وآلات ومعدات كهربائية
قسم تقنية الحاسب (دعم فني وبرمجيات)
قسم التقنية الإدارية (إدارة مكتبية/ محاسبة)
وأضاف خليف: " أن إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المرشحين تبدأ من يوم الخميس 1441/11/25هـ, وفترة تسلم الملفات للمتدربين المستجدين تبدأ من يوم الأحد 28/ 11/ 1441 هـ وحتى الخميس 8/ 1/ 1442 هـ ، مُشيراً إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
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