شكرا لمتابعة خبر عن الكلية التقنية بالباحة للبنين تفتح باب القبول الإلكتروني الموحد اليوم الخميس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تبدأ الكلية التقنية بالباحة للبنين، اليوم الخميس القبول الإلكتروني، للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441/ 1442هـ في برنامج الدبلوم لجميع التخصصات للمتقدمين من خريجي الثانوية العامة، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية.

وأوضح عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعية عبدالله خليف أن التقديم سيستمر حتى 1441/11/17 هـ.

وتشمل التخصصات التالية في أقسام التقنية الكهربائية:

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قسم قوى كهربائية وآلات ومعدات كهربائية

قسم تقنية الحاسب (دعم فني وبرمجيات)

قسم التقنية الإدارية (إدارة مكتبية/ محاسبة)

وأضاف خليف: " أن إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المرشحين تبدأ من يوم الخميس 1441/11/25هـ, وفترة تسلم الملفات للمتدربين المستجدين تبدأ من يوم الأحد 28/ 11/ 1441 هـ وحتى الخميس 8/ 1/ 1442 هـ ، مُشيراً إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.