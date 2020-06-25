برامج تدريبية للتوعية بلائحة الوظائف التعليمية الجديدة بتعليم عسير

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الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):أطلق مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني أمس " الأربعاء" ، البرنامج التدريبي للتوعية بلائحة الوظائف التعليمية الجديدة بتنظيم من إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات ، ويستمر لمدة أربعة عشر يوما .
ويستهدف البرنامج قيادات الإدارة من المساعدين والمستشارين والمستشارات ومديري ومديرات الإدارات ومشرفيها ومشرفاتها ، ومديري ومديرات ومشرفي ومشرفات مكاتب التعليم ، وقادة وقائدات ووكلاء ووكيلات المدارس ،والمعلمين والمعلمات ، وفق خطة زمنية تستمر إلى مطلع الشهر المقبل بهدف التوعية باللائحة الجديدة وآليات تنفيذها وتحديد المهام والأدوار .
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