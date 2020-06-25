بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم هجر «المسلم المؤذي».. ويوجه نصيحة

أكد أنه يترتب عليها مصلحة..
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم هجر الشخص المؤذي لاتقاء شره، وقال الخثلان، خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» على قناة «الرسالة»، إنه يجوز هجر الشخص المؤذي إذا كان في ذلك اتقاء لإيذائه وشره.
وقال الخثلان: إن الأصل عدم جواز هجر المسلم أكثر من 3 أيام، إلا إذا ترتب على الهجر مصلحة دينية، وما دام الشخص المهجور كان مؤذيًّا فقد ترتب على هجره مصلحة، وأنه في هذه الحالة فلا بأس من هجره، لكن قبل هجره ينبغي توجيه النصيحة له، فالدين النصيحة، سواء كانت النصيحة شفهية أو عبر رسالة.
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