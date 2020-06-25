«الصخري» يتوقع موعد تلاشي موجة الاعتدال وبدء الطقس الحار

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، اليوم الخميس، تلاشي موجة الاعتدال النسبية التي تؤثر حاليًّا على معظم المناطق ثم تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع الواضح خصوصًا خلال النهار ابتداء من السبت المقبل ٦ ذو القعدة/٢٧ يونيو.

وقال الصخري، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «ابتداء من السبت المقبل ٦ ذو القعدة/٢٧ يونيو ولعدة أيام متوقع بإذن الله أن تتلاشى موجة الاعتدال النسبية التي تؤثر حاليًّا على معظم المناطق.. ثم تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع الواضح خصوصًا خلال النهار؛ حيث قد تتجاوز درجات الحرارة العظمى ٤٥ في وسط المملكة وتتجاوز ٤٧ في الشرقية والله أعلم«.

من جانبها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، نشاطًا لرياح سطحية على مناطق (الشرقية، الحدود الشمالية، الرياض، القصيم، نجران) وكذلك على طول الساحل الغربي، فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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