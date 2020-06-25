توجيه بإقامة سوق خضار مؤقت بسكاكا لحين إعادة تأهيل السوق المركزي

وجَّه أمين منطقة الجوف، المهندس عاطف بن محمد الشرعان، بسرعة إقامة سوق مؤقَّت للخضار، بديلًا لأصحاب المحالّ المتضررة من الحريق الذي طال السوق مساء أمس الأربعاء.

ويجرى العمل الآن على تجهيز السوق المؤقت، بجوار السوق الحالي لحين الانتهاء من إجراءات وتبعات حادثة الحريق، وذلك منعًا للازدحام.

وأشار أمين الجوف إلى أنَّ هذه الإجراءات تأتي بمتابعة مباشرة وحرص من أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي.

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ومساء الأربعاء، اندلع حريق في أحد المحالّ وامتدَّ لجميع المحالّ المجاورة، فيما أوضحت الأمانة، أنه نشب في الجهة الجنوبية من السوق؛ حيث أتت عليه النيران بالكامل، مما استدعى تدخّل الدفاع المدني لمباشرته على الفور بمساندة صهاريج الأمانة.

فيما أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت بلاغًا مساء الأربعاء، عبارة عن حادث حريق بسوق الخضار المركزي بمدينة سكاكا؛ حيث انتقلت فرق الدفاع المدني المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة، وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث.

وأكّد الضويحي إخماد الحريق بالكامل بمساحة تقدر ٨٥٠ مترًا مربعًا تقريبًا دون حدوث إصابات أو وفيات؛ حيث نتج عن الحادث احتراق عدد «42 محلًا للخضار»، وتمَّ تسليم الموقع لجهة الاختصاص لإكمال اللازم، ولا تزال اللجان المختصّة تباشر مهامها لمعرفة أسباب الحادث.