بالفيديو.. «الراجحي» يتوقع انخفاض أسعار الفنادق وارتفاع الطيران

توقع نائب المدير التنفيذي لشركة تطبيق المطار فيصل الراجحي، ارتفاع أسعار الطيران؛ لتعويض الأماكن الفارغة؛ بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي، وانخفاض أسعار الفنادق لجذب النزلاء، وقال الراجحي، خلال استضافته في برنامج «يا هلا» على «روتانا خليجية»، إن قطاع الطيران كانت خسائره أكثر من قطاع الفنادق؛ لأن هناك فنادق كانت تعمل كأماكن عزل صحي لمصابي كورونا.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة أعلنت، أمس الأربعاء، إطلاق موسم صيف السعودية «تنفس» في الفترة من 25 يونيو إلى 30 سبتمبر 2020م؛ ليستمتع من خلالها أفراد العائلة كافة، وكذلك الأفراد والمجموعات، باكتشاف الطبيعة الساحرة، والتنوع المناخي، والعمق التاريخي، والثقافة ال

اقرأ أيضًا:

«السياحة» تطلق موسم صيف السعودية «تنفس» عبر 10 وجهات