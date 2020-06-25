سفير المملكة بالقاهرة: الموقف السعودي في القضية الليبية حماية للأمن القومي العربي

أكد سفيرخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، السفير أسامة نقلي، أنَّ العلاقات التاريخية بين المملكة ومصر تجعلهما يتخذان قرارات تخدم الوطن العربي، موضحًا أنَّ تأييد السعودية لموقف مصر بشأن القضية الليبية يأتي استنادًا إلى الرغبة المشتركة لاستقرار المنطقة والحفاظ على أمنها.

وخلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي مصر»، مساء أمس الأربعاء، تطرق السفير أسامة نقلي للحديث عن قرار المملكة بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة.

وقال: إنَّ فيروس كورونا من الفيروسات الخطيرة سريعة الانتشار، ولم يصل أحد لعلاج بشأنه، ولأنَّ تجمعات الحشود تعتبر بؤرة لانتشار الفيروس، وأن جميع دول العالم تطالب بعدم التجمعات، كان قرار السعودية هو إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة حرصًا على صحة الحجيج، وفى الوقت نفسه أداء الشعائر.

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وأوضح أن موسم الحج يعتبر أكبر تجمع، حيث يكون هناك أكثر من 2 مليون مواطن فى مكان واحد، ولذلك اتخذت المملكة قرارًا بوضع إجراءات احترازية وشروط من أجل إقامة الحج.

وأشار إلى أنَّ المملكة بذلت مجهودًا كبيرًا فى استقبال 150 مليون حاج خلال الـ 15 عامًا الماضية.

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