الحصيني: معظم مناطق المملكة تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة وأمطارًا خفيفة على مرتفعات جازان

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد معظم مناطق المملكة اليوم الخميس، ارتفاعًا طفيفًا في الحرارة لتكون حول معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام، عدا مكة التي تشهد استمرار الكتلة الهوائية الحارة عليها.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحصيني: أجواء معتدلة وخارج المدن لطيفة وتميل للبرودة على الشمالية والمرتفعات وسماء صحوة بوجهٍ عام، عدا سحب عالية ومتوسطة الارتفاع على الربع الخالي.

وأضاف: تُسجل أقل حرارة بكل من«طريف و خميس مشيط» بـ 15 درجة، وجازان الأعلى بـ30درجة مئوية.

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وأشار الحصيني إلى أنّه متوقع أمطارًا خفيفة على مرتفعات جازان وعمان واليمن، كما أن هناك رياحًا متوسطة على الرياض والشرقية، وعلى طول الساحل الغربي من السعودية.

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