مصادرة أكثر من طن فواكه فاسدة في نطاق بلدية العزيزية بمكة المكرمة

واصلت بلدية العزيزية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين، وصادرت أكثر من طن فواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتأتي هذه الحملات امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ بهدف القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية، وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

صرح بذلك رئيس بلدية العزيزية المهندس عبد العزيز بن حمدان الزهراني، مشيرًا إلى أنه تمت مصادرة 1230 كجم من الفواكه، ضبطت مع الباعة الجائلين، وتم إتلاف 1200 كجم فواكه فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، فيما تم تسليم 30 كجم من المضبوطات إلى جمعية "إكرام لحفظ الطعام"، بعد التأكد من سلامتها.

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وأكد الزهراني، أن "الأمانة شكّلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين، للحد من انتشارها؛ لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي، وتشويه المظهر الحضاري، كما جهزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة للحفاظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي".

ولفت الزهراني، إلى أنه "في حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة".

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