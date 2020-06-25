«مدني ضباء» ينقذ 5 عالقين بأحد أودية «الديسة»

أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة ضباء، مساء أمس، مواطنًا وأربعة مقيمين، علقوا خلال تنزُّههم في أحد الأودية بمركز الديسة .

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري أنه أثناء ورود البلاغ باشرت الفرق الميدانية مهامها واستطاعت الوصول للعالقين في الوقت المناسب، وجرى إسعافهم في الموقع وتقديم الرعاية الطبية لهم من قبل الهلال الأحمر وهم بصحة جيدة.

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