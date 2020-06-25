ثقافي / "التحذير من خصال النفاق" محاضرة بالشؤون الإسلامية بنجران غداً



نجران 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس

ينظم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران غداً، محاضرة بعنوان "التحذير من خصال النفاق"، وذلك عبر البث المباشر بواسطة "تطبيق زوم"، وقناة "اليوتيوب"، والإذاعة الصوتية لمركز الدعوة بنجران.

وتأتي المحاضرة التي تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن البرنامج الدعوي "العقيدة أولاً"، الذي يقيمه الفرع لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم.

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09:40ت م

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