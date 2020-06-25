فيروس كورونا لم يصل للذروة والحصيلة 10 ملايين

2020-06-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن عدد الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 سيبلغ 10 ملايين بحلول الأسبوع المقبل في وقت لم يصل فيه تفشي الوباء إلى الذروة، في بعض مناطق الأميركيتين.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي عبر الفيديو “خلال الشهر الأول من هذا الوباء، سجلت منظمة الصحة العالمية 10 آلاف إصابة. خلال الشهر الماضي، سجلت 4 ملايين إصابة. نتوقع أن نصل إلى إجمالي 10 ملايين إصابة الأسبوع المقبل”.

مستوى قوي في أميركا

من جهة أخرى حذر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين من أن “الوباء في القارة الأميركية يتفشى بمستوى قوي جداً، خصوصاً في أميركا الوسطى والجنوبية”.

وأضاف “لحظنا وتيرة متواصلة ومقلقة، مع تسجيل الكثير من الدول ارتفاعاً بنسبة 20 إلى 25% خلال الأسبوع الماضي” بعدد الإصابات.

وأكد “للأسف، لم يبلغ الوباء ذروته في العديد من دول القارة الأميركية”.

قرابة نصف مليون وفاة

وبحسب حصيلة أعدتها فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية، أسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 477,750 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر.

وسجلت أكثر من 9,279,310 إصابات رسمياً في 196 بلداً ومنطقة.

Advertisements

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 52 ألفاً و645 وفاة من أصل مليون و145 ألفاً و906 إصابات، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 42927 وفاة من أصل 306 آلاف و210 إصابات، ثم إيطاليا مع 34675 وفاة (238 ألفاً و838 إصابة)، وفرنسا مع 29720 وفاة (197 ألفاً و674 إصابة).

وبربط عدد الوفيات بعدد السكان الإجمالي في الدول، يتبين أن أكثر الدول تضرراً من الوباء هي بالترتيب التنازلي: بلجيكا، المملكة المتحدة، إسبانيا، إيطاليا، السويد، فرنسا، الولايات المتحدة، البرازيل.

كما صدرت تحذيرات في بريطانيا لمجابهة موجة ثانية من فيروس كورونا، حيث حذر مسؤولو الصحة في رسالة مفتوحة، الوزراء من أن هناك حاجة ملحة للعمل من أجل العمل والاستعداد التام لمنع وفاة المزيد من الناس بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط هنا

كورونا والصيف

وكانت دراسة جديدة قد كشفت العلاقة بين الفيروس والصيف، وتحديدًا أشعة الشمس القوية التي تتسبب في انحلال فيروس كورونا خلال 30 دقيقة فقط.

ويدعي الخبراء أن الموجة الحارة الحارقة هذا الأسبوع يمكن أن تساعد في خفض معدلات انتقال الفيروس التاجي؛ لأن أشعة الشمس القوية يمكن أن تقتل الفيروس في 30 دقيقة مما يعني أن الدراسة الجديدة بشأن كورونا والصيف قد تعيد تجديد الآمال بشأن تقليل نسبة الإصابة بالفيروس.

وعلى الرغم من أن التجمعات ارتبطت بارتفاع معدل انتقال العدوى، إلا أن الدراسة التي أجراها علماء الفيروسات المتقاعدون من الجيش الأمريكي وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أظهرت أن أشعة الشمس تقتل الفيروس بسرعة في الهواء الطلق، ما يعني أن الناس من المحتمل أن يكونوا أكثر أمانًا في الخارج.

ويمكن مشاهدة تقرير لقناة العربية عن كورونا والصيف عبر الرابط

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19