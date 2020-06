ترامب : بعض الولايات تسمح للعصابات بتدمير آثارنا وتراثنا بشكل عشوائي

متابعات الخليج 365 - متابعة

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، الأعمال التخريبية التي طالت عدداً من التماثيل والآثار في الولايات المتحدة مؤخراً على أيدي من وصفهم بالمخربين.

وقال ترامب في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر صباح اليوم: “من المحزن للغاية أن نرى بعض الولايات تسمح لعصابات متنقلة، من الفوضويين واللصوص والمخربين، والعديد منهم ليست لديهم فكرة عما يفعلونه، بتكسير تماثيلنا وتخريب بعض آثارنا التي تجسد ماضينا وتاريخنا، بشكل عشوائي”.

أعمال فنية رائعة!

وأضاف بعض تلك الأعمال الفنية رائعة، وسواء أكانت جيدة أم سيئة إلا أنها جميعها تمثل تاريخنا وتراثنا. من المهم بالنسبة لنا أن نتعلم منها حتى في الأوقات المضطربة والصعبة. فالمعرفة تأتي أحيانًا من الأماكن الأكثر غرابة!”، بحسب تعبيره.

كما أشار ترامب إلى أن معظم المدن التي شهدت أعمال تخريب خلال موجة التظاهرات التي انطلقت منذ أواخر الشهر الماضي، احتجاجًا على قتل جورج فلويد على أيد أحد رجال الشرطة في مينيابوليس، يديرها ديمقراطيون.

كما كرر الرئيس اتهامه لليسار بسعيه إلى تمزيق تاريخ وإرث أميركا الثقافي والحضاري، فيما يمكن الاطلاع على تغريدة ترامب من

Very sad to see States allowing roving gangs of wise guys, anarchists & looters, many of them having no idea what they are doing, indiscriminately ripping down our statues and monuments to the past. Some are great works of art, but all represent our History & Heritage, both....