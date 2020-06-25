بدء التقديم على برنامج الدبلوم في الكلية التقنية

2020-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن نائب المحافظ للتدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني راشد الزهراني أنه بداية من اليوم الخميس ستفتح الكلية التقنية باب التقديم على برنامج الدبلوم بالكليات التقنية (بنين-بنات)، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد ولمدة أسبوعين.

وبحسب تغريدة الزهراني أمس الأربعاء عبر حسابه بموقع تويتر، سيكون التقديم على برنامج الدبلوم في الكلية التقنية عن طريق بوابة القبول الإلكترونية على الرابط التالي: هنا.

في سياق آخر، أوضحت الكلية التقنية أن هناك شروطاً للتقديم على برنامج البكالوريوس الصباحي، منها أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادلها، وأن يكون المتقدم سعوديًا أو من أم سعودية، وألا يكون مستمراً في ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه وألا يكون المتقدم متخرجًا من البرنامج التدريبي كما يشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية وأخيرًا ألا يكون موظفاً أو لديه موافقة من جهة العمل للتفرغ للتدريب من جهة العمل.

كما يمكن الاطلاع على دليل المستخدم لبوابة القبول الموحدة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط هنا.

كما تبدأ الكلية التقنية بالباحة للبنين اليوم القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441/ 1442هـ في برنامج الدبلوم لجميع التخصصات للمتقدمين من خريجي الثانوية العامة، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الخبر من هنا.

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وأيضًا تبدأ الكلية في نجران استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1442 هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ 17 من شهر ذو القعدة الجاري، وذلك عبر موقع الكلية (هنا) بوابة القبول، فيما يمكن الاطلاع على التفاصيل هنا.

جدير بالذكر أن الكلية التقنية في الرياض أنشئت في عام 1403 هـ / 1983م كأول كلية تقنية متوسطة في المملكة العربية السعودية وكان هدفها الأول تخريج الكوادر الفنية المؤهلة علمياً وعملياً للعمل في المجالات الفنية الوسطى التي تسهم بشكل مباشر في بناء الاقتصاد الوطني.

رؤية الكلية التقنية

وتسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى تطوير وتقديم وترخيص البرامج التدريبية التقنية والمهنية؛ حسب الطلب الكمي والنوعي لسوق العمل للذكور والإناث، وسنِّ التنظيمات المختصة بجودتها وكفايتها والإشراف عليها وتوعية المجتمع بأهمية التدريب التقني والمهني وإتاحة فرصة التدرب للقادرين من الذكور والإناث لجميع الفئات العمرية، وأيضاً القيام بالأبحاث والمشاريع الضرورية لمتابعة التطورات التقنية والتوجهات العالمية في مجال التدريب التقني والمهني والمشاركة في البرامج الوطنية التي تتبنى نقل التقنية وتوطينها، وتوفير دعمها ودعم القطاع الخاص، وتوجيهه للاستثمار في مجال التدريب التقني والمهني.

أهداف الكلية التقنية

وتهدف الكلية التقنية إلى استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب التقني والمهني؛ للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية؛ وفقًا لطلب سوق العمل الكمي والنوعي، وتقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية التي تؤهل المتدرب للحصول على عمل مناسب في سوق العمل الحر، وأيضًا القدرة على التكيف والتعامل بنجاح مع التحديات والتغيرات؛ استناداً إلى الأبحاث والدراسات التطبيقية، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع قطاع الأعمال؛ لتنفيذ برامج تقنية مهنية، ونشر الوعي بأهمية العمل في المجالات التقنية والمهنية في أوساط المجتمع، وتوفير البيئة المناسبة للتدرب مدى الحياة، مع إيجاد بيئة آمنة ومحفِّزة للعمل والتدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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