محمد بن مسعود - الدمام - الأمانة نفّذت أعمال غسل للأرصفة بمساحة 5.6 مليون متر طولي خلال 5 أشهر أزالت أمانة منطقة الرياض ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة؛ وذلك تحسينًا للمشهد الحضاري في العاصمة. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: تحسينًا للمشهد الحضاري في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض تُزيل ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة، وتنفّذ أعمال غسل للأرصفة بمساحة 5.6 مليون متر طولي خلال 5 أشهر. وأضافت: نثمن للسكان دورهم الفاعل في التبليغ عن المخالفات عبر #الأمانة_٩٤٠.أمانة الرياض الرياض 25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 08:35 AM الأمانة نفّذت أعمال غسل للأرصفة بمساحة 5.6 مليون متر طولي خلال 5 أشهر Advertisements تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض أزالت أمانة منطقة الرياض ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة؛ وذلك تحسينًا للمشهد الحضاري في العاصمة. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: تحسينًا للمشهد الحضاري في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض تُزيل ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة، وتنفّذ أعمال غسل للأرصفة بمساحة 5.6 مليون متر طولي خلال 5 أشهر. وأضافت: نثمن للسكان دورهم الفاعل في التبليغ عن المخالفات عبر #الأمانة_٩٤٠. الكلمات المفتاحية ، تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.