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لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات

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محمد بن مسعود - الدمام - جامعة واشنطن تتوقع وصول عدد الوفيات في أكتوبر إلى 180 ألفًا

طلبت ولايات نيويورك، ونيوجيرسي وكونكتيكت، من الوافدين إليها من مناطق تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس ، الدخول في عزل ذاتي لمدة 14 يومًا.

وقال حاكم نيوجيرسي: إن سكان الولايات الثلاث عانوا كثيرًا ولا يريدون دخول "جولة أخرى" من الإصابات بالفيروس؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".

وتسجل بعض الولايات في جنوب وغرب البلاد أرقامًا قياسية في عدد الإصابات.

وتوقعت جامعة واشنطن وصول عدد الوفيات في أكتوبر إلى 180 ألفًا، أو 146 ألفًا، إن التزم 95% من الأمريكيين بارتداء قناع الوجه.

وسجلت الولايات المتحدة إلى الآن أكثر من 2.3 مليون إصابة وأكثر من 121 ألف حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد أمريكا

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 08:31 AM

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جامعة واشنطن تتوقع وصول عدد الوفيات في أكتوبر إلى 180 ألفًا

لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

طلبت ولايات نيويورك، ونيوجيرسي وكونكتيكت، من الوافدين إليها من مناطق تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، الدخول في عزل ذاتي لمدة 14 يومًا.

وقال حاكم نيوجيرسي: إن سكان الولايات الثلاث عانوا كثيرًا ولا يريدون دخول "جولة أخرى" من الإصابات بالفيروس؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".

وتسجل بعض الولايات في جنوب وغرب البلاد أرقامًا قياسية في عدد الإصابات.

وتوقعت جامعة واشنطن وصول عدد الوفيات في أكتوبر إلى 180 ألفًا، أو 146 ألفًا، إن التزم 95% من الأمريكيين بارتداء قناع الوجه.

وسجلت الولايات المتحدة إلى الآن أكثر من 2.3 مليون إصابة وأكثر من 121 ألف حالة وفاة.

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، لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات ،
المصدر : الخليج 365

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