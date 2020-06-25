السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرقي ولاية كاليفورنيا الأمريكية



واشنطن 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريشتر منطقة سييرا شرقي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان لها اليوم أن هناك فرصة بنسبة 4 بالمئة لوقوع هزات ارتدادية في الأسبوع المقبل أكبر من زلزال اليوم الذي كانت قوته 5.8 درجة.

ووقع الزلزال على بعد 230 ميلا جنوب شرق عاصمة الولاية ساكرامنتو ونحو 175 ميلا شمال مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء هذا الزلزال.

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