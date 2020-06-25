السعودية اليوم / قوات الدفاع الاسترالية تنشر جنود في ولاية فيكتوريا للمساعدة في احتواء الزيادة في أصابات كورونا



كانبيرا 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس

اعلنت قوات الدفاع الاسترالية انها قامت بنشر حوالي الف من جنودها في مدينة ملبورن في ولاية فيكتوريا للمساعدة في جهود احتواء الزيادة الكبيرة مؤخرا في أصابات فيروس

وقالت قوات الدفاع الاسترالية في بيان ان جنودها سيتمركزون في وسط مدينة ملبورن عند الفنادق التي تتم فيها عمليات الحجر الصحي الالزامي للوافدين من الخارج او للمصابين بالفيروس.

اما على الصعيد الوطني، فقد اعلنت السلطات الصحية الفيدرالية الاسترالية ان إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في استراليا وصل حتى مساء الاربعاء الى 7521حالة اصابة تعافى منها 6924 شخصا بالاضافة الى تسجيل أول وفاة بالفيروس منذ أكثر من شهر، وهي لرجل في الثمانينات من العمر توفي في ولاية فيكتوريا ، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في استراليا الى 103 حالات وفاة.

// انتهى //

06:51ت م

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كانبيرا 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واساعلنت قوات الدفاع الاسترالية انها قامت بنشر حوالي الف من جنودها في مدينة ملبورن في ولاية فيكتوريا للمساعدة في جهود احتواء الزيادة الكبيرة مؤخرا في أصابات فيروس كورونا وقالت قوات الدفاع الاسترالية في بيان ان جنودها سيتمركزون في وسط مدينة ملبورن عند الفنادق التي تتم فيها عمليات الحجر الصحي الالزامي للوافدين من الخارج او للمصابين بالفيروس.اما على الصعيد الوطني، فقد اعلنت السلطات الصحية الفيدرالية الاسترالية ان إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في استراليا وصل حتى مساء الاربعاء الى 7521حالة اصابة تعافى منها 6924 شخصا بالاضافة الى تسجيل أول وفاة بالفيروس منذ أكثر من شهر، وهي لرجل في الثمانينات من العمر توفي في ولاية فيكتوريا ، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في استراليا الى 103 حالات وفاة.// انتهى //06:51ت م0010

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