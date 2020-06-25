السعودية اليوم / ليبيا تعلن تسجيل : 31 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 6 حالات وحالة وفاة



طرابلس 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 31 حالة موجبة لفيروس

كما أعلن المركز، تسجيل 6 حالات شفاء، ليكون إجمالي المتعافين 138 متعافي.

كما سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، في مدينة سبها، ليكون إجمالي الوفيات 18 حالة، وحول الحالات النشطة، أشار المركز، أنها 514 حالة.

// انتهى //

06:50ت م

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طرابلس 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 31 حالة موجبة لفيروس كورونا ، ليصبح إجمالي حالات الإصابة في ليبيا 670 إصابة.كما أعلن المركز، تسجيل 6 حالات شفاء، ليكون إجمالي المتعافين 138 متعافي.كما سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، في مدينة سبها، ليكون إجمالي الوفيات 18 حالة، وحول الحالات النشطة، أشار المركز، أنها 514 حالة.// انتهى //06:50ت م0009

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