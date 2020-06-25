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رياح سطحية على الشرقية وبعض المناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا لرياح سطحية على مناطق (الشرقية، الحدود الشمالية، الرياض، القصيم، نجران )كذلك على طول الساحل الغربي، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير ، جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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