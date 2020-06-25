بن حثلين: قريبا مشروع سقيا الإبل للمحتاجين من الملاك

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أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين، قرب إطلاق مشروع سقيا الإبل.

وأضاف، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن المشروع يستهدف المحتاجين من الملاك.

يذكر أن حثلين أكد في وقت سابق أن المنظمة الدولية للإبل ماضية على إيجاد الإبل في جميع المنصات العالمية من خلال منظمات دولية ومنها اليونسكو .

