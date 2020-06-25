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كشف المعارض القطري خالد الهيل عن فيديو مسرب جديد للنائب الكويتي السابق مبارك الدويلة مع الرئيس الليبي الراحل “معمر القذافي”.
وأظهر الفيديو في البداية حديث للقذافي عن تمرد في الرياض وجدة ومكة، وتحدث عن اتصالات مع سعد الفقيه وعن قصائد شعر مسيئة للسعودية وآل سعود، وقال أنهم لا يستطيعوا التصدي لرابطة الرشايدة.
ثم يظهر صوت “مبارك الدويلة” يتحدث عن اتصال مع محافظ الحفر وعن أرض تم تطويقها بشبك حديدي بمساحة 200 كيلومتر – بحسب زعمه -.
وعلق “الهيل على الفيديو بقوله : “قريبا – تسريبات حصرية ..ردا على كذب مبارك الدويلة ، شين وقوي عين … صح أجل”.
وأضاف : “انتظروا الجديد والمثير قريبا اعريك أمام الملأ وما خفي أعظم وبتلحق حاكم .. وبذكرك”
كانت هذه تفاصيل خبر “شين وقوي عين”.. بالفيديو: “الهيل” ينشر جزء من مقطع مسرب للكويتي “مبارك الدويلة” مع “القذافي” ويتوعد بتعريته أمام الملأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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