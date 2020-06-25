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كشف المتحدث الرسمي باسم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية محمد الجاسر، عن شروط استخراج بطاقة الهوية لمن تجاوز الـ 10 من العمر، مشيراً إلى أن عملية الاستخراج اختيارية وبموافقة ولي الأمر.
وأكّد الجاسر في مكالمة هاتفية لقناة “الإخبارية”، أنه يتم استقبال المستفيدين في مكاتب الأحوال المدنية بعد حجزهم موعد مسبق عبر الخدمات الإلكترونية للوزارة، حيث تم جدولة المواعيد بناءً على الطاقة الاستيعابية لكل مكتب.
وأضاف بأن المستفيد يمكنه زيارة مكتب الأحوال المدنية في حالة وصوله رسالة نصية باستلام الهوية، وذلك بشرط اتباع البروتوكولات الوقائية كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة حيث يقوم مشرفون بتطبيق العقوبات على المخالفين.
كما نفى الجاسر صحة ماتم تداوله باستخراج بطاقة الهوية لمن تجاوز سن العاشرة بحلول نهاية اكتوبر المقبل، حيث يتم تطبيق هذه الخدمة للجنسين منذ سنوات ولكن بشكل اختياري، على أن تكون إلزامية لمن تجاوز الـ 15 من عمره ويتم فرض غرامة مالية على المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر “الأحوال المدنية”: استخراج بطاقة الهوية لمن تجاوز الـ 10 اختياري وهذه هي الشروط (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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