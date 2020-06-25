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ردّ حساب منصة “أبشر” على” تويتر” على سؤال بخصوص امرأة مسنة لا توجد في أصابعها بصمات حيوية لكبر سنها، وحاول أولادها مساعدتها على تفعيل حسابها على “أبشر” إلا أنهم لم يستطيعوا.
وردّ الحساب بأنه يمكن تفعيل حساب المرأة على “أبشر” من خلال البنوك، شريطة توفر حساب بنكي لها في أحد البنوك التالية: الراجحي والإنماء والعربي والجزيرة والأول والفرنسي والرياض والأهلي والبلاد وساب والسعودي للاستثمار وسامبا.
كانت هذه تفاصيل خبر امرأة بدون بصمات حيوية في أصابعها لكبر سنها ولا يمكنها تفعيل “أبشر” فما الحل؟.. “أبشر” يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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