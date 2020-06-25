امرأة بدون بصمات حيوية في أصابعها لكبر سنها ولا يمكنها تفعيل “أبشر” فما الحل؟.. “أبشر” يرد

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ردّ حساب منصة “أبشر” على” تويتر” على سؤال بخصوص امرأة مسنة لا توجد في أصابعها بصمات حيوية لكبر سنها، وحاول أولادها مساعدتها على تفعيل حسابها على “أبشر” إلا أنهم لم يستطيعوا.

وردّ الحساب بأنه يمكن تفعيل حساب المرأة على “أبشر” من خلال البنوك، شريطة توفر حساب بنكي لها في أحد البنوك التالية: الراجحي والإنماء والعربي والجزيرة والأول والفرنسي والرياض والأهلي والبلاد وساب والسعودي للاستثمار وسامبا.

