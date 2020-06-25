“هيئة السياحة” تطلق موسم صيف السعودية “تنفس”.. عبر 10 وجهات سياحية

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أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن إطلاق موسم صيف السعودية “تنفس” في الفترة من 25 يونيو إلى 30 سبتمبر 2020م، لاكتشاف الطبيعة الساحرة، والتنوع المناخي، والعمق التاريخي، والثقافة السعودية الأصيلة في 10 وجهات سياحية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة أحمد الخطيب، مساء اليوم- عن بعد – بالإعلاميين السعوديين، وقال إن “موسم صيف السعودية” فرصة رائعة لاكتشاف الوجهات السياحية المتعددة في المملكة وما تحويه من كنوز تاريخية وطبيعية وثقافية.

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وأوضح أن إطلاق الموسم يسهم في تعزيز جهود الوزارة الرامية إلى إنعاش القطاع السياحي الأكثر تأثرا من تداعيات أزمة كورونا، وتتوزع الوجهات السياحية إلى 10 وجهات، هي مدن تبوك ومدينتي أملج وينبع، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجدة والطائف والباحة ومرتفعات عسير وقمم جبال أبها والعاصمة الرياض وصولاً إلى المنطقة الشرقية.

وأضاف أن الموسم ينطلق كمبادرة من الهيئة، بتطوير المنتجات والباقات السياحية، والترويج للوجهات والمواقع السياحية على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى قياس وتحسين وتطوير تجربة السائح، والمشاركة في المعارض والمحافل السياحية في الداخل والخارج.

ويتولى القطاع الخاص زمام القيادة بتسهيلات وضوابط ودعم وتمكين من القطاع الحكومي المتمثل في الهيئة، وتقدم شركات التنظيم السياحي عروضاً وباقات وخيارات واسعة ويتضمن الموقع الإلكتروني “روح السعودية” visitsaudi.com الباقات والعروض كافة الخاصة بالموسم.

