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توقع مُختص ارتفاع أسعار تذاكر الطيران خلال الفترة المقبلة، لتعويض الأماكن الفارغة؛ بسبب إجراءات التباعد على متن الرحلات.
وقال نائب المدير التنفيذي لشركة “تطبيق المطار” فيصل الراجحي في لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن أسعار حجوزات الفنادق ستنخفض مقارنةً بالطيران من أجل جذب الراغبين في السياحة.
ولفت إلى أن جائحة “كورونا” أحدثت شللاً في قطاع الطيران، حيث تعدت الخسائر 70 مليار ريال بمنطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن العودة التدريجية سوف تؤثر بشكل إيجابي على السياحة الداخلية، لكن السياحة الخارجية مازال الطريق أمامها طويلاً.
كانت هذه تفاصيل خبر مُختص يتوقع ارتفاع أسعار الطيران وانخفاض الفنادق بعد العودة.. ويوضح السبب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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