عدسة جديدة تتيح لمستخدمي «Snapchat» استكشاف معالم محافظة العلا من منازلهم

دعت «الهيئة الملكية لمحافظة العلا» المسافرين من المملكة وخارجها لاستكشاف المعالم والتجارب المتنوعة في محافظة العلا باستخدام تقنيات الواقع المعزز؛ عبر إطلاق عدسة «Portal Lens»، التي تنقل مستخدمي «Snapchat» إلى عالم افتراضي.

وتُمكن هذه التقنية المسافرين من زيارة مقبرة "لحيان بن كوزا" في منطقة الحجر، والتجول حول جبل الفيل، ومشاهدة مهرجان المناطيد والكثبان الرملية في الصحراء النبطية الواسعة.

وتم إطلاق الحملة في خمسة بلدان من بينها المملكة العربية السعودية، واستهدفت أسواق السياحة الرئيسية على نطاق أوسع مثل دولة الإمارات والبحرين والكويت والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها. واستخدم نحو 600 ألف شخص عدسة «Portal Lens» لزيارة معالم محافظة العلا خلال أول 24 ساعة من إطلاقها.

وشهدت الأعوام القليلة الماضية إقبالًا واسعًا على استخدام الواقع المعزز في عدة قطاعات منها قطاع السياحة والسفر، حيث تتيح للجمهور التفاعل افتراضيًا مع محيط جديد ومشاركة تجاربهم بسهولة مع الآخرين.

وقد أدركت الهيئة الملكية لمحافظة العلا إمكانيات هذه التكنولوجيا، حيث سبق لها أن عملت مع Snapchat للكشف عن الأعمال الفنية باستخدام الواقع المعزز خلال معرض «ديزرت إكس العلا» في شهر فبراير الماضي.

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وفي هذا السياق، قالت مديرة التسويق التنفيذي في الهيئة الملكية لمحافظة العلا ميلاني ديسوزا: تتمتع محافظة العلا بتاريخ عريق، وإرث حضاري للمملكة العربية السعودية، وهنا تأتي تقنية الواقع المعزز الغامرة التي تتيح تسليط الضوء على هذه المنطقة التاريخية الساحرة بأسلوب تعجز عنه الصور العادية.

وأضافت ديسوزا: في حين يمثل استكشاف معالم محافظة العلا على أرض الواقع تجربة رائعة بكل تفاصيلها، فإن الواقع المعزّز يوفر تجربة لا تُضاهى؛ للتعرف على هذه الوجهة المتميزة عن بعد.

من جهته، قال عبد الله الحمادي، مدير أعمال إقليمي لشركة Snap Inc: بعد الأشهر التي قضيناها في الالتزام بممارسات التباعد الاجتماعي، تأتي هذه الحملة التي أطلقتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتبرهن على دور التقنيات الإبداعية في تمكين الناس من مواصلة استكشاف العالم بأسلوب جديد، وتحفيز مخيلتهم وتوحيد المجتمعات معًا حتى في أوقات هذا التباعد الضروري".

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