، لن تصدق.. "ابن لادن" يظهر في مدرجات نادٍ إنجليزي.. تعرَّف على القصة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
مع عودة انطلاق الدوريات الأوروبية خلف أبواب مغلقة، وبدون حضور جماهيري، كانت الفكرة الجديدة التي تفتق عنها ذهن المسؤولين هي وضع صور ومجسمات لجماهير النادي المضيف.. ولكن ما حدث في ملعب إيلاند روود (معقل نادي ليدزر يونايتد) لم يكن في الحسبان! فقد فوجئت الجماهير عبر الشاشات بمجسم يحمل صورة ضيف غير مرغوب به، هو زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، في مدرجات ملعب النادي، وهو ما أشعر المسؤولين بحرج بالغ بعد الانتقادات الشديدة التي طالتهم.
وتعهد النادي الإنجليزي الذي يتنافس في الدرجة الأولى بضمان "عدم وجود المزيد من الصور المسيئة" بعد أن أزال صورة زعيم تنظيم القاعدة السابق، حسبما أوردته شبكة "BBC" البريطانية.
وكانت أندية عدة قد دعت مشجعيها لإرسال صور شخصية لهم أو لأحبائهم؛ وذلك لوضعها على المقاعد الشاغرة في الملاعب.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال ليدز يونايتد إنه ستكون هناك صور شخصية على 15 ألف مقعد بالملعب خلال مباريات النادي الخمس المتبقية في الموسم.
وتبلغ تكلفة الصورة الواحدة 25 جنيهًا إسترلينيًّا.
لن تصدق.. "ابن لادن" يظهر في مدرجات نادٍ إنجليزي.. تعرَّف على القصةياسر نجدي الخليج 365 2020-06-25
مع عودة انطلاق الدوريات الأوروبية خلف أبواب مغلقة، وبدون حضور جماهيري، كانت الفكرة الجديدة التي تفتق عنها ذهن المسؤولين هي وضع صور ومجسمات لجماهير النادي المضيف.. ولكن ما حدث في ملعب إيلاند روود (معقل نادي ليدزر يونايتد) لم يكن في الحسبان! فقد فوجئت الجماهير عبر الشاشات بمجسم يحمل صورة ضيف غير مرغوب به، هو زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، في مدرجات ملعب النادي، وهو ما أشعر المسؤولين بحرج بالغ بعد الانتقادات الشديدة التي طالتهم.
وتعهد النادي الإنجليزي الذي يتنافس في الدرجة الأولى بضمان "عدم وجود المزيد من الصور المسيئة" بعد أن أزال صورة زعيم تنظيم القاعدة السابق، حسبما أوردته شبكة "BBC" البريطانية.
وكانت أندية عدة قد دعت مشجعيها لإرسال صور شخصية لهم أو لأحبائهم؛ وذلك لوضعها على المقاعد الشاغرة في الملاعب.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال ليدز يونايتد إنه ستكون هناك صور شخصية على 15 ألف مقعد بالملعب خلال مباريات النادي الخمس المتبقية في الموسم.
وتبلغ تكلفة الصورة الواحدة 25 جنيهًا إسترلينيًّا.
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
01:39 AM
فوجئ الجمهور بظهور ضيف غير مرغوب به
مع عودة انطلاق الدوريات الأوروبية خلف أبواب مغلقة، وبدون حضور جماهيري، كانت الفكرة الجديدة التي تفتق عنها ذهن المسؤولين هي وضع صور ومجسمات لجماهير النادي المضيف.. ولكن ما حدث في ملعب إيلاند روود (معقل نادي ليدزر يونايتد) لم يكن في الحسبان! فقد فوجئت الجماهير عبر الشاشات بمجسم يحمل صورة ضيف غير مرغوب به، هو زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، في مدرجات ملعب النادي، وهو ما أشعر المسؤولين بحرج بالغ بعد الانتقادات الشديدة التي طالتهم.
وتعهد النادي الإنجليزي الذي يتنافس في الدرجة الأولى بضمان "عدم وجود المزيد من الصور المسيئة" بعد أن أزال صورة زعيم تنظيم القاعدة السابق، حسبما أوردته شبكة "BBC" البريطانية.
وكانت أندية عدة قد دعت مشجعيها لإرسال صور شخصية لهم أو لأحبائهم؛ وذلك لوضعها على المقاعد الشاغرة في الملاعب.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال ليدز يونايتد إنه ستكون هناك صور شخصية على 15 ألف مقعد بالملعب خلال مباريات النادي الخمس المتبقية في الموسم.
وتبلغ تكلفة الصورة الواحدة 25 جنيهًا إسترلينيًّا.
، لن تصدق.. "ابن لادن" يظهر في مدرجات نادٍ إنجليزي.. تعرَّف على القصة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق.. "ابن لادن" يظهر في مدرجات نادٍ إنجليزي.. تعرَّف على القصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.