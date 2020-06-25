شكرا لمتابعة خبر عن الأمن العام يحذر من " الفوركس " غير المرخص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر الأمن العام السعودي، الأربعاء، من خطورة التعامل مع مواقع الفوركس غير المرخصة والتي تسبب في خسارة الأموال.

ونصح الأمن العام الجميع بعدم الانسياق وراء أحلام الكسب السريع، قائلا: " لا تخسر أموالك بتعاملك مع الفوركس غير المرخص وتأكد من المصادر الرسمية للمعلومات " .

وحذرت عدة جهات حكومية في المملكة مسبقا من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسوق للاستثمار في الأوراق المالية دون حصولها على التراخيص المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص، بما فيها نشاط "الفوركس" غير المرخصة.