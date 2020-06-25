شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..42 محل خضار التهمه حريق سوق سكاكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سكاكا (صدى): ‏صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبد الرحمن الضويحي عن تمكن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا من إخماد حريق شب في سوق الخضار المركزي بمدينة سكاكا . ‏صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبد الرحمن الضويحي عن تمكن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا من إخماد حريق شب في سوق الخضار المركزي بمدينة سكاكا . وأوضح أن الحريق ألحق الضرر بـ(42)محلاً على مساحة تقدر بـ 850 متر مربع . وأكد النقيب الضويحي أن مساندة عدد من الجهات الأمنية والجهات الخدمية المختصة ساهمت في السيطرة على الحريق دون حدوث وفيات أو إصابات أثناء عملية الإطفاء Advertisements

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