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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..الزي الرسمي لعمال الحلاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن عامل الحلاقة مُلزم بارتداء الكمامة ودرع الوجه والقفازات، ورداء القص وشريط الرقبة.
ووثقت مجموعة من الصور إلتزام عدد من العاملين بمهنة الحلاقة بالزي الجديد، حرصًا على سلامتهم وسلامة الزبائن.
وناشدت الوزارة بالإبلاغ عبر 940 في حال ملاحظة مخالفة إحدى هذه الاشتراطات في صالونات الحلاقة.
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