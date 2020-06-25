شكرا لمتابعة خبر عن الممكلة تغرد في صدارة الدول العربية الأكثر استعمالا لـ "تويتر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): احتلت المملكة الصدارة في قائمة أكثر الدول استعمالًا لمنصة "تويتر" فيما يتعلق بمحيط الدول العربية. احتلت المملكة الصدارة في قائمة أكثر الدول استعمالًا لمنصة "تويتر" فيما يتعلق بمحيط الدول العربية. وفي إبريل 2020 جاءت المملكة في الصدارة كدولة عربية بـ 15 مليون تغريدة، وكان الخامسة عالميًا، فيما جاءت أمريكا الأولى على مستوى العالم بـ 64 مليون تغريدة، واليابان الثانية بـ 48 مليون تغريدة

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